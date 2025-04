Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni di greggi e prodotti continuano a scendere, in questo avvio di settimana caratterizzato dal preoccupante black out che ha colpito Spagna e Portogallo. Il sentiment del mercato è ribassista perché gli operatori temono non si trovi un accordo sui dazi Usa, con pesanti ripercussioni sull'economia m...