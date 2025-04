L'assemblea degli oltre 1.000 consorziati ha approvato il bilancio 2024 del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, con una presenza di oltre il 72% delle quote di partecipazione. Lo comunica il Conou in una nota.L'assemblea ha inoltre ratificato l'inserimento nella compagine consiliare dell'ing. Marc...