Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L del 29 aprile è pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2025/816 del Consiglio del 14 aprile 2025 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d'imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento.Si tratta, come anticipat...