L'amministratore delegato dell'Eni Clauidio Descalzi sarà audito in commissione Attività Produttive alla Camera sulla chiusura degli impianti di cracking Versalis in Puglia e Sicilia. I deputati del Movimento 5 Stelle hanno chiesto che l'a.d. renda esplicite le intenzioni della società in parlamento, e hanno presentato alla Camera una mozione, con ...