Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato cinque decreti di valutazione d'impatto ambientale per altrettanti progetti eolici e fotovoltaici. In particolare, il Mase ha dato Via positiva a EG Stella – controllata di Enfinity Global – per un progetto agrivoltaico da 24,57 MW nel comune di Roma, nel Lazio. Ha dato invece Via negativa al progetto eolico...