Siamo oggi al quarto calo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati. Un calo che si riflette sui prezzi dei carburanti alla pompa, con il gasolio sotto quota 1,6 euro/litro in media nazionale self service per la prima volta dal 9 gennaio 2022.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ...