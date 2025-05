Sulla gazzetta ufficiale europea è pubblicato l'avviso della gara bandita dalla ferrovia Circumetnea a Catania per la fornitura e la messa in servizio di quindici treni a idrogeno. La gara vale 252.670.000 euro Iva esclusa. Il termine per il ricevimento delle offerte scade il 5 giugno del 2025. L'apertura delle offerte sarà il 10 giugno. La convers...