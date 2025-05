Mentre scrivo queste righe è ancora in corso l'indagine per identificare le cause del blackout che si è verificato in Spagna. Circostanza di cui ha correttamente tenuto conto la Staffetta, limitandosi a descrivere l'evento in stile Bbc, senza lasciarsi coinvolgere in insulse diatribe, che per la maggior parte hanno aprioristicamente attribuito alle...