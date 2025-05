Il rapporto di Ispra “Le emissioni di gas serra in Italia: obiettivi di riduzione e scenari emissivi” in cui si afferma che, con le attuali politiche e anche con l'attuazione delle misure previste dal Pniec, l'Italia non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei settori dei trasporti, del riscaldamento e delle picc...