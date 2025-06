Rina ha annunciato l'approvazione in linea di principio (Approval in principle, Aip) del nuovo progetto di nave portarinfuse Ultramax sviluppato da Sdari (Shanghai merchant ship design & research institute) in collaborazione con Almi Marine Management. La nave, basata sull'ultima generazione di Green Dolphin 64 di Sdari, è una portarinfuse alimenta...