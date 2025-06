L'articolo 5 bis del decreto-legge 14 del 2022 sulla massimizzazione della produzione delle centrali elettriche non a gas aveva previsto un regime di prezzi minimi garantiti anche per gli impianti a bioliquidi e a biomasse. Per gli impianti non rilevanti, spettava al Gse erogare il corrispettivo volto alla reintegrazione degli eventuali maggiori co...