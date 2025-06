Le vendite di automobili nuove in Italia continuano a stentare ma la frenata è ancora più forte in Francia. Secondo le elaborazioni della Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem) sui dati della Plateforme automobile (Pfa) e dell'Associazione dei costruttori automobilistici europei (Acea), in Francia il tonfo delle immatricolazioni rispetto ai volumi pre...