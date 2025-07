Il Mase ha pubblicato un avviso che stanzia poco meno di 380 milioni di euro di fondi di coesione di contributi a cui Terna potrà accedere in quanto concessionario della reti di trasmissione per lo sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti in aree o linee critiche nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise...