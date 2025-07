L'alluvione in Texas ha avuto e avrà impatto sulla produzione Usa di shale oil? Una domanda che è lecito porsi, visto che il bacino di Permian, uno dei più prolifici per la produzione di greggio di scisto, si trova a soli 450 km da Kerr County, il luogo devastato dalla tragica esondazione del fiume Guadalupe, per le intense piogge cadute dal 4 al 7...