Non c'è diffamazione nel report dell'Autorità sul mercato elettrico e, dice il presidente uscente dell'Arera, Stefano Besseghini, non lo pensano nemmeno le imprese. Il presidente ne ha parlato con la Staffetta a margine dell'evento “Italia e nucleare: un nuovo capitolo per la sicurezza energetica” organizzato a Roma da Enel e The Adam Smith Society...