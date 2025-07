Il Mase ha rilasciato quattro decreti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di altrettanti impianti di accumulo elettrochimico a batteria per complessivi quasi 360 MW in Puglia, Lombardia, Piemonte e CampaniaNello specifico si tratta di un progetto da 200 MW in comune di Troia (FG) della Italy Grid Storage, che fa capo alla britannica A...