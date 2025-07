Lo State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (Sofaz) e la statunitense Enfinity Global hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale Sofaz acquisirà una partecipazione del 49% in un portafoglio di impianti fotovoltaici da 402 MW in Italia. Al completamento dell'operazione, Enfinity manterrà la quota di maggioranza (51%) e c...