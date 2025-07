EF Solare Italia, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa controllato al 70% da F2i e partecipato al 30% da Cre´dit Agricole Assurances, ha registrato nel mese di giugno 2025 la connessione alla rete di 5 potenziamenti di impianti fotovoltaici in portafoglio per complessivi 10 MW.Tali interventi, che si aggiungono ai 30 MW entrati ...