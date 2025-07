Terna ha aggiornato al 30 giugno 2025 il contatore degli impianti rinnovabili e dei sistemi di accumulo installati in Italia.Nei primi sei mesi del 2025, in Italia sono stati installati impianti rinnovabili per 3.099 MW e sistemi di accumulo per 1.140 MW. A giugno sono stati installati impianti rinnovabili per 448 MW e sistemi di accumulo per 86 ...