Il Cds ha accolto cinque ricorsi di Consip, confermando la legittimità della clausola contrattuale sull'adeguamento automatico dei prezzi basata sugli indici Arera; il Cds ha annullato il diniego del Gse agli incentivi per un impianto idroelettrico, chiarendo che il termine per richiedere gli incentivi decorre dal caricamento su Gaudì, e non dall'...