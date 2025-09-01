Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Energia Elettrica

di Alberto Clô

È ora di riscrivere gli scenari energetici

Nel nuovo numero di Energia

Energia Elettrica
l terzo numero del 2025 di Energia, la rivista trimestrale del Rie diretta da Alberto Clô in distribuzione in questi giorni, presenta due approfondimenti sul tema delle reti elettriche. Luca Lo Schiavo affronta la questione della proroga delle concessioni per la distribuzione, avvenuta senza dibattito e con danno per lo Stato...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 17 settembre
STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di venerdì 19 settembre 2025

Gas, A2A e il prezzo del Gnl Usa

Siemens vara nuovo standard per dichiarazioni ambientali di prodotto

Pacchetto Reti UE, le proposte di Acer

Gas, la Svizzera (ri)presenta la riforma del mercato

UE, Ecco sugli obiettivi la 2040

Carta dell’energia, in Gazzetta lo stop agli arbitrati intra-UE

Reti, Gridspertise compra Energyworx

FV, Via positiva a Uka per 21 MW

Eni, pubblicati i documenti per la bioraffineria di Sannazzaro

IP-Socar, Squeri interroga Palazzo Chigi

Gas: Hera tiene tutti i lotti Fdd, prezzi in forte calo

Chiusure settimanali dei mercati del 19 settembre

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Gnl russo, l'UE verso un anticipo dello stop

Terna, ad agosto consumi -8,9% (-3,2% depurato)

L’asse Eni-Enel e lo scacco alla premier

È ora di riscrivere gli scenari energetici

Cop30, la lettera d’intenti UE coi nuovi obiettivi

Sulle ultime vicende del “Petrolio Italia”

Estate positiva per le rinnovabili quotate: l’Irex Index cresce oltre il mercato

Qualità dell’aria, scontro governo-Regioni

Arera, in Gazzetta il decreto per il nucleo dei Carabinieri dedicato

Fondi di coesione, ok alla revisione per le priorità strategiche

Mercato dei noli del carbone

Codice incentivi, il programma delle audizioni

Dossier prezzi carburanti

Upstream Emilia-Romagna, ok della regione per AleAnna

Dieselgate: paradossi e contraddizioni a dieci anni dallo scandalo

Energia per l’Italia, il rapporto sulla transizione

Carburanti, prezzi in salita

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì