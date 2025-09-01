Trasporti venerdì 3 ottobre 2025 Auto, una prima fotografia del 2025 Cronologia settimanale della mobilità 29 settembre – 3 ottobre × Con tre trimestri alle spalle è possibile tracciare una prima fotografia del 2025 del mercato auto in Italia, soprattutto dal punto di vista delle alimentazioni, mentre le principali associazioni di categoria sono concordi sul fatto che anche quest’anno le immatricolazioni complessive saranno meno dell’anno precedente (sarebbe il secondo anno cons... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova