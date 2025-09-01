Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Trasporti

di L.M.P. e C.M.

Il camion elettrico cinese alla conquista dell’Europa

Cronologia settimanale della mobilità 22-26 settembre

Mentre Byd conferma le proprie ambizioni europee conquistando la Spagna (dove vale il 10% delle vendite di auto elettriche) e Xiaomi punta ai talenti dell’industria automobilistica tedesca per le proprie auto elettriche, c’è un'altra casa cinese che ha deciso di puntare forte sul mercato europeo – ma quello dei mezzi pesanti. Questa settimana il F...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - venerdì 26 settembre
STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di venerdì 26 settembre 2025

Il camion elettrico cinese alla conquista dell’Europa

Mercato Italia Gpl

Batterie, il fondo Aurelius acquista Fiamm

Biometano, finanziamento da 80 mln ad Arpinge per 4 impianti

Nodi che vengono al pettine

Sul clima Meloni dovrebbe essere più europeista (e meno trumpiana)

Chiusure settimanali dei mercati del 26 settembre

Il primo Green Bond del Gruppo Dolomiti Energia: una nuova via per la crescita sostenibile

Saturazione e distacchi, il dibattito a SolarItaly

FV, Via positiva a Powertis per 20 MW

IA, in Gazzetta la legge delega

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Dossier prezzi carburanti

Eolico offshore: in Francia un bando deserto, l'altro va a Total

Indagine biocarburanti, Eni: decisione Antitrust incomprensibile e infondata

Antitrust, la Staffetta e il “cartello”

Utilitalia, Cristian Fabbri (Hera) vicepresidente

Revisione Pnrr, Foti alla Camera il 1° ottobre

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì

Indagine biocarburanti, Q8: sorpresa, sempre rispettato le norme

Carburanti, permane la calma

Indagine biocarburanti, sanzioni Antitrust per quasi un miliardo

Saras