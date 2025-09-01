Upstream Italia, Rospo Mare in produzione

Energean Italy annuncia in una nota la ripresa con successo delle attività di produzione il 12 ottobre presso il giacimento di Rospo Mare, situato a 20 km al largo delle coste di Termoli e Vasto.
Il giacimento di Rospo Mare, fermo dal gennaio 2025 a causa di un incendio (v. Staffetta 23/01)
, è uno dei più importanti giacimenti offshore italiani di petrolio greggio, con una capacità produttiva attuale superiore a 2.000 barili al giorno e una vita produttiva residua stimata oltre il 2040.
La piena produzione è prevista entro pochi giorni da tutte e tre le piattaforme, a seguito del rilascio delle necessarie autorizzazioni. Energean Italy desidera ringraziare le autorità competenti per la continua ed efficace collaborazione durante tutto questo periodo.
Nicolas Katcharov, Ceo di Energean Italy, ha dichiarato:
“La sicurezza, la salute e la protezione dell’ambiente (HSE) sono valori fondamentali che guidano ogni decisione di Energean. Negli ultimi mesi, l’azienda ha dedicato oltre 50.000 ore/uomo alle attività di ripristino, dimostrando l’importanza che attribuiamo alle tematiche HSE attraverso investimenti in formazione, aggiornamento dei nostri protocolli e rafforzamento della cultura della prevenzione.
“Oggi il giacimento di Rospo Mare è tornato operativo e desidero ringraziare tutti i nostri stakeholder che hanno reso possibile questo risultato”.
In Italia, Energean produce 12.000 barili di petrolio equivalente al giorno, “con una forte ambizione di esplorare e sviluppare ulteriormente il potenziale nazionale di idrocarburi”, conclude la nota....