di A.L.

Tar Lazio, sbloccati i Tee per il telecalore “misto”

Le pronunce della giustizia amministrativa pubblicate dal 6 al 12 ottobre

Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi di Hera e A2A annullando due decreti ministeriali che limitavano l’accesso ai Certificati Bianchi per il teleriscaldamento alimentato da cogenerazione e altre fonti; confermati gli stop alla realizzazione di un impianto agrivoltaico da 96 MW in Sardegna e di un impianto di biometano in Campania; torna in pista, in...


  •  A2A vs Enea
  •  Consip vs Rekeeo
  •  Consip vs Siram
  •  Delta solar vs mase
  •  Diomede vs Mase
  •  Edison Next Environment vs consorzio Asi
  •  Gator vs Gse
  •  Greencells Italia vs Mase
  •  Grv Wind Sicilia vs Mse
  •  Hera vs Enea

Le altre di lunedì 13 ottobre 2025

Elettricità, consumi stazionari

Upstream Italia, Rospo Mare in produzione

Argentina, Descalzi in visita ufficiale

Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati

Auto, valanga di commenti da Italia e Germania sulla revisione del 2035

Rete carburanti, l’analisi Unem su Roma

Batterie, il mondo dopo la prima asta Macse

UE, commissioni parlamentari votano stop alle importazioni di gas russo

Maire, rapporto su flussi migratori e transizione

Paniere Opec, lieve aumento in settembre a 70,39 $/b

Upstream Algeria, accordo Sonatrach Midad da 5,4 mld $

Aiget, domani alla Camera evento sui prezzi dell'energia

Benzina e gasoli in forte calo

Fotovoltaico e agrivoltaico, le Linee guida Ispra

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Gettito da accise energia in aumento del 3,3% in agosto

Spionaggio, Copasir in allarme per le intercettazioni di Cattaneo

DL Arera, mercoledì l’audizione dell’Authority

Oil&Gas, la Turchia diversifica

Francia, al via il Lecornu bis

Consip: attiva la convenzione gas, spread ai minimi storici

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Cavo Italia-Montenegro, consultazione Jao sulle regole di allocazione

Dossier prezzi carburanti

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Carburanti, prezzi in calo

Saras