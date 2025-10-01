Leggi e Atti Amministrativi lunedì 13 ottobre 2025 di A.L. Tar Lazio, sbloccati i Tee per il telecalore “misto” Le pronunce della giustizia amministrativa pubblicate dal 6 al 12 ottobre × Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi di Hera e A2A annullando due decreti ministeriali che limitavano l’accesso ai Certificati Bianchi per il teleriscaldamento alimentato da cogenerazione e altre fonti; confermati gli stop alla realizzazione di un impianto agrivoltaico da 96 MW in Sardegna e di un impianto di biometano in Campania; torna in pista, in... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova