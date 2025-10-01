Elettricità, consumi stazionari

2

Prezzi e consumi elettrici poco mossi a settembre, è in sintesi il quadro che emerge dai principali dati di sistema. L'energia elettrica richiesta sulla rete, secondo i dati preliminari del gestore di rete Terna elaborati dalla Staffetta, è stata di circa 26 TWh, insu settembre 2024, che però contava un giorno lavorativo in meno. La domanda dei soli settori industriali energivori è aumentata di un 2,9%, secondo l'indice Imcei di Terna (dato anch'esso non corretto per calendario e temperature). Il dato del mese scorso si inserisce in un 2025 in cui nei primi tre trimestri la domanda si attesta complessivamente in calo di poco più di un 1% rispetto all'analogo periodo del 2024.Tornando ai dati mensili, fabbisogno è stato coperto per poco più dell'85% da 22,2 TWh di produzione interna, in aumento marginale (+0,5%) e per il restante quasi 15% da 3,8 TWh di importazioni nette, in più visibile rialzo (+5,7%).Quadro poco variato anche sul fronte del mix, con l'apporto delle fontiin leggero rialzo (+3,1%) a 10,7 TWh a coprire poco più del 41% della domanda contro un 40,5% di settembre 2024, e un altrettanto lieve arretramento delle(-2%) a 11,5 TWh, a soddisfare il 44,1% della richiesta contro il 45,4% di un anno prima.Più nel dettaglio l'incremento delle Fer, pari a +0,3 TWh, è da imputare all'effetto combinato di una frenata dell'(-0,3 TWh o -23%), delle(-0,2 TWh o -14%) e dell'(-0,1 TWh o -3,1%) più che compensata dal parallelo rimbalzo del(+1 TWh o quasi +31%).Quanto alle fossili, la flessione è interamente dovuta al(-0,3 TWh o -3,7%) che ha più che compensato la relativa ripresa delin Sardegna (+0,1 TWh o +39%).Guardando ai prezzi, in settembre ilmedio è stato di 109,8 €/MWh, quasi invariato rispetto ad agosto con l'effetto della frenata delle quotazioni del gas (-3,3% ilitaliano a 34,7 €/MWh secondo le rilevazioni Alba Soluzioni, -0,7% ilolandese a 32 €) controbilanciato dalla maggior incidenza del termoelettrico nel mix (ad agosto le fossili erano al 38% dei consumi e le rinnovabili al 48%) oltre che da una visibile ripresa dei prezzi dei permessi di emissione di: +6% a oltre 76 €/tonnellata il future di dicembre su Ice.Nel confronto su base tendenziale (-6,9% il Pun rispetto a settembre 2024) il calo più pronunciato delle quotazioni del gas (-10,2% il Psv, -12,2% il Ttf) unitamente all'incidenza leggermente maggiore delle rinnovabili e delle importazioni hanno fatto premio sul rialzo pur a cifra doppia dei permessi di emissione (+16%). ...