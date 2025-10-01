Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Energia Elettrica

Elettricità, consumi stazionari

A settembre +1,3% con un giorno lavorativo in più, nei 9 mesi -1%. Pun invariato vs. agosto, con leggero calo dei prezzi gas bilanciato da maggior incidenza del termico nel mix e CO2 in ripresa

Energia Elettrica
Prezzi e consumi elettrici poco mossi a settembre, è in sintesi il quadro che emerge dai principali dati di sistema. L'energia elettrica richiesta sulla rete, secondo i dati preliminari del gestore di rete Terna elaborati dalla Staffetta, è stata di circa 26 TWh, in rialzo di un 1,3% su settembre 2024, che però contava un giorno lavorativo in meno. La domanda dei soli settori industriali energivori è aumentata di un 2,9%, secondo l'indice Imcei di Terna (dato anch'esso non corretto per calendario e temperature). Il dato del mese scorso si inserisce in un 2025 in cui nei primi tre trimestri la domanda si attesta complessivamente in calo di poco più di un 1% rispetto all'analogo periodo del 2024.
Tornando ai dati mensili, fabbisogno è stato coperto per poco più dell'85% da 22,2 TWh di produzione interna, in aumento marginale (+0,5%) e per il restante quasi 15% da 3,8 TWh di importazioni nette, in più visibile rialzo (+5,7%).
Quadro poco variato anche sul fronte del mix, con l'apporto delle fonti rinnovabili in leggero rialzo (+3,1%) a 10,7 TWh a coprire poco più del 41% della domanda contro un 40,5% di settembre 2024, e un altrettanto lieve arretramento delle fossili (-2%) a 11,5 TWh, a soddisfare il 44,1% della richiesta contro il 45,4% di un anno prima.
Più nel dettaglio l'incremento delle Fer, pari a +0,3 TWh, è da imputare all'effetto combinato di una frenata dell'eolico (-0,3 TWh o -23%), delle biomasse (-0,2 TWh o -14%) e dell'idroelettrico (-0,1 TWh o -3,1%) più che compensata dal parallelo rimbalzo del solare (+1 TWh o quasi +31%).
Quanto alle fossili, la flessione è interamente dovuta al gas (-0,3 TWh o -3,7%) che ha più che compensato la relativa ripresa del carbone in Sardegna (+0,1 TWh o +39%).
Guardando ai prezzi, in settembre il Pun medio è stato di 109,8 €/MWh, quasi invariato rispetto ad agosto con l'effetto della frenata delle quotazioni del gas (-3,3% il Psv italiano a 34,7 €/MWh secondo le rilevazioni Alba Soluzioni, -0,7% il Ttf olandese a 32 €) controbilanciato dalla maggior incidenza del termoelettrico nel mix (ad agosto le fossili erano al 38% dei consumi e le rinnovabili al 48%) oltre che da una visibile ripresa dei prezzi dei permessi di emissione di CO2: +6% a oltre 76 €/tonnellata il future di dicembre su Ice.
Nel confronto su base tendenziale (-6,9% il Pun rispetto a settembre 2024) il calo più pronunciato delle quotazioni del gas (-10,2% il Psv, -12,2% il Ttf) unitamente all'incidenza leggermente maggiore delle rinnovabili e delle importazioni hanno fatto premio sul rialzo pur a cifra doppia dei permessi di emissione (+16%). ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di lunedì 13 ottobre 2025

Elettricità, consumi stazionari

Upstream Italia, Rospo Mare in produzione

Argentina, Descalzi in visita ufficiale

Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati

Auto, valanga di commenti da Italia e Germania sulla revisione del 2035

Rete carburanti, l’analisi Unem su Roma

Batterie, il mondo dopo la prima asta Macse

UE, commissioni parlamentari votano stop alle importazioni di gas russo

Maire, rapporto su flussi migratori e transizione

Paniere Opec, lieve aumento in settembre a 70,39 $/b

Upstream Algeria, accordo Sonatrach Midad da 5,4 mld $

Aiget, domani alla Camera evento sui prezzi dell'energia

Benzina e gasoli in forte calo

Fotovoltaico e agrivoltaico, le Linee guida Ispra

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Gettito da accise energia in aumento del 3,3% in agosto

Tar Lazio, sbloccati i Tee per il telecalore “misto”

Spionaggio, Copasir in allarme per le intercettazioni di Cattaneo

DL Arera, mercoledì l’audizione dell’Authority

Oil&Gas, la Turchia diversifica

Francia, al via il Lecornu bis

Consip: attiva la convenzione gas, spread ai minimi storici

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Cavo Italia-Montenegro, consultazione Jao sulle regole di allocazione

Dossier prezzi carburanti

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Carburanti, prezzi in calo

Saras