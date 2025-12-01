Staffetta Quotidiana
Politica energetica internazionale

Sempre più energia, sempre più petrolio

Il preconsuntivo Unem. La domanda mondiale aumenta, oro nero sempre prima fonte. Le conseguenze sulla raffinazione delle sanzioni alla Russia. Le criticità sul jet fuel. “Costo energia mai così basso”

Politica energetica internazionale
La domanda di energia nel mondo continua a crescere in linea con l’incremento demografico e le aspettative di miglioramento della vita nei Paesi in via di sviluppo; le rinnovabili non riescono ancora ad essere sostitutive delle fonti tradizionali ma coprono solo parte della domanda addizionale. Sono i dati fondamentali da cui parte l’analisi del p...


  •  Discorso Murano
  •  Slide Preconsuntivo Unem

