Politica energetica internazionale giovedì 11 dicembre 2025 Sempre più energia, sempre più petrolio Il preconsuntivo Unem. La domanda mondiale aumenta, oro nero sempre prima fonte. Le conseguenze sulla raffinazione delle sanzioni alla Russia. Le criticità sul jet fuel. "Costo energia mai così basso" × La domanda di energia nel mondo continua a crescere in linea con l'incremento demografico e le aspettative di miglioramento della vita nei Paesi in via di sviluppo; le rinnovabili non riescono ancora ad essere sostitutive delle fonti tradizionali ma coprono solo parte della domanda addizionale. Sono i dati fondamentali da cui parte l'analisi del p...