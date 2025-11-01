Staffetta Quotidiana
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 164 MW
Biometano, ok a 1,75 mln mc/anno

La 623° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 4 al 10 dicembre

Atti delle Regioni
Sono 164 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 11 MW.
Sul biometano, Pas per 1,75 mln di metri/cubi anno.
Infine, in evidenza: dall’Umbria e dal Piemonte, due bandi per la produzione di idrogeno da 10milioni di euro ciascuno; dal Lazio, bando “Energia sola...


