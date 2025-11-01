Staffetta Quotidiana
Fotovoltaico, via libera a 80 MW
Eolico, autorizzazioni per 18 MW

La 624° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dall'11 al 17 dicembre

Atti delle Regioni
Sono 80 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 18 MW e giudizi di Via positiva nell’ambito dell’iter statale di 29 MW.
Infine, si segnalano: dalla Lombardia, bando per il telecalore da 20 milioni; dalla Puglia, aggiornamento dell’atto d’indirizzo in tema di...


