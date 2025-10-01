Fotovoltaico, via libera a 127 MW

Atti delle Regioni giovedì 20 novembre 2025 Fotovoltaico, via libera a 127 MWEolico, autorizzati 36 MW La 620° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 13 al 19 novembre × Sono 127 i MW autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni unica e Paur. Tra le autorizzazioni, da segnalare in particolare un flottante in Veneto da 6,6 MW. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi per 52 MW e negativi per 53 MW.Quanto all’eolico, autorizzati 36 MW e giudizi di Via positivi per 88 MW.Infine, in evidenza: dal... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova