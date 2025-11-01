Staffetta Quotidiana
Fotovoltaico, Via libera a 197 MW
Eolico, autorizzati 47 MW

La 622° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 27 novembre al 3 dicembre

Atti delle Regioni
Sono 197 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 47 MW.
In evidenza: dal Veneto, stabilite le prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del Dlgs 190/2024 relativa ad impianti Fer; dalla Lombardia, ordini del giorno sulla qualità dell’aria, sulla...


