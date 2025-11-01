Fotovoltaico, Via libera a 197 MW

Atti delle Regioni giovedì 4 dicembre 2025 Fotovoltaico, Via libera a 197 MWEolico, autorizzati 47 MW La 622° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 27 novembre al 3 dicembre × Sono 197 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur.Quanto all’eolico, autorizzazioni per 47 MW.In evidenza: dal Veneto, stabilite le prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del Dlgs 190/2024 relativa ad impianti Fer; dalla Lombardia, ordini del giorno sulla qualità dell’aria, sulla... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova