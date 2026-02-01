DL Bollette, Regione Lombardia: danneggia fortemente produttori ed energivori

La Regione Lombardia a guida Lega contro il decreto Bollette del governo Meloni: l’amministrazione regionale è infatti pronta a normare la “idro release” con un accordo tra le aziende energivore del territorio e i produttori idroelettrici con concessioni scadute; ma a condizione che non passi la disposizione sul taglio di Ets e oneri gas per il ter...