Politica energetica nazionale venerdì 13 febbraio 2026 DL Bollette, Regione Lombardia: danneggia fortemente produttori ed energivori Il vertice con Federacciai, Confindustria, Edison e A2A: la norma precluderebbe un accordo sulla “idro release” × La Regione Lombardia a guida Lega contro il decreto Bollette del governo Meloni: l’amministrazione regionale è infatti pronta a normare la “idro release” con un accordo tra le aziende energivore del territorio e i produttori idroelettrici con concessioni scadute; ma a condizione che non passi la disposizione sul taglio di Ets e oneri gas per il ter... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova