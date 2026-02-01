Trasporti venerdì 13 febbraio 2026 di L.M.P. e C.M. Come le auto cinesi accelerano l'avanzata in Europa Cronologia settimanale della mobilità 9-13 febbraio × Mentre prosegue la “traversata nel deserto dei profitti”, tra retromarce sull’elettrico e ristrutturazioni dei costruttori “legacy” (questa settimana è toccato a Ford, Mercedes, Nissan e Honda), i costruttori cinesi potrebbero aver trovato il modo per accelerare la loro avanzata in Europa.Il caso Cupra, con l’esenzione dai dazi concessa dalla Co... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova