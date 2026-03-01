Trasporti venerdì 20 marzo 2026 di L.M.P. e C.M. Auto, transizione a 3 velocità: l’Europa frena, la Cina corregge, gli Usa cambiano rotta Cronologia settimanale della mobilità 16-20 marzo × In Europa il dibattito sulla transizione si fa sempre più politico. Cinque Paesi, tra cui l’Italia, hanno presentato al Consiglio Ambiente UE un documento che chiede di estendere da tre a cinque anni il periodo di conformità ai target CO2 – in linea con le richieste dell’associazione dei costruttori europei Acea – e di aprire ai carburanti climati... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova