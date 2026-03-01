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Trasporti

di L.M.P. e C.M.

Auto, transizione a 3 velocità: l’Europa frena, la Cina corregge, gli Usa cambiano rotta

Cronologia settimanale della mobilità 16-20 marzo

In Europa il dibattito sulla transizione si fa sempre più politico. Cinque Paesi, tra cui l’Italia, hanno presentato al Consiglio Ambiente UE un documento che chiede di estendere da tre a cinque anni il periodo di conformità ai target CO2 – in linea con le richieste dell’associazione dei costruttori europei Acea – e di aprire ai carburanti climati...


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Le altre di venerdì 20 marzo 2026

Auto, transizione a 3 velocità: l’Europa frena, la Cina corregge, gli Usa cambiano rotta

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Carburanti, Mimit: oltre l'87% dei distributori ha adeguato prezzi alle nuove accise

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Gnl e biometano, Federmetano chiede interventi

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Le accise, le giacenze e le ritorsioni

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Enea, la scomparsa di Francesco Romanelli

Il gasolio a due euro e la febbre mediorientale

Blackout iberico, il rapporto finale

Quell'incomprensibile allergia al risparmio energetico

Montepeque, “il Platts è rotto”

Crisi del Golfo, Pichetto: parliamo con tutti per compensare gas Qatar

Chiusure settimanali dei mercati del 20 marzo

Caro carburanti, Mimit: quasi il 60% dei distributori ha ridotto prezzi

Aree idonee, l’assemblea approva il Ddl dell’Umbria

Accise, il nodo giacenze e l’effetto sui prezzi alla pompa

Carburanti, i “prezzi Italia” si “riallineano” ai prezzi Ue

Unbundling funzionale, multa da 0,7 mln € a Magis

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Dossier prezzi carburanti

Carburanti, iniziano a vedersi gli effetti del taglio delle accise

Il DL Carburanti è arrivato in Senato

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