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Gas Naturale - GPL - GNL

Gas, in aprile consumi sui minimi degli ultimi 25 anni

Domanda -6,9%, pesa il settore civile (-10,7%). Da inizio anno consumi nazionali -0,8%. Import da Algeria (+6,6%) e Gnl (+16,4%) sostengono le iniezioni in stoccaggio (+14,8%)

Gas Naturale - GPL - GNL
Industria stabile, termoelettrico poco mosso e domanda civile in calo a cifra doppia sono i fattori alla base del terzo calo consecutivo dei consumi mensili di gas italiani, che ad aprile si attestano sui livelli più bassi degli ultimi 24 anni almeno, mentre le iniezioni in stoccaggio registrano un visibile rialzo sostenuto di un maggior import da...


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