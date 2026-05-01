Gas Naturale - GPL - GNL mercoledì 20 maggio 2026 Gas, in aprile consumi sui minimi degli ultimi 25 anni Domanda -6,9%, pesa il settore civile (-10,7%). Da inizio anno consumi nazionali -0,8%. Import da Algeria (+6,6%) e Gnl (+16,4%) sostengono le iniezioni in stoccaggio (+14,8%) × Industria stabile, termoelettrico poco mosso e domanda civile in calo a cifra doppia sono i fattori alla base del terzo calo consecutivo dei consumi mensili di gas italiani, che ad aprile si attestano sui livelli più bassi degli ultimi 24 anni almeno, mentre le iniezioni in stoccaggio registrano un visibile rialzo sostenuto di un maggior import da... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova