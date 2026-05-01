Gas Naturale - GPL - GNL venerdì 15 maggio 2026 Gas, il prezzo torna sopra quota 50 € Ttf a 50,5 a fine giornata, IG Index Gme di lunedì a 50,75. L’assenza di una soluzione nel Golfo, i timori sugli stoccaggi europei e i segnali asiatici sul mercato del Gnl premono al rialzo × Al termine di una settimana in cui era andato progressivamente aumentando oggi il prezzo del gas front month al Ttf ha rivisto nelle ultime ore di contrattazione quota 50 €/MWh un livello che non si vedeva più dal 7 aprile, quando l’annuncio di un’estensione della tregua tra Usa e Iran aveva raffreddato le quotazioni, portandole ad attestarsi intor... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova