Gas, il prezzo torna sopra quota 50 €

Al termine di una settimana in cui era andato progressivamente aumentando oggi il prezzo del gas front month al Ttf ha rivisto nelle ultime ore di contrattazione quota 50 €/MWh un livello che non si vedeva più dal 7 aprile, quando l’annuncio di un’estensione della tregua tra Usa e Iran aveva raffreddato le quotazioni, portandole ad attestarsi intor...