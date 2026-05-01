Gas Naturale - GPL - GNL giovedì 4 giugno 2026 Gas, a maggio rimbalzo dei consumi: +6,5%In calo import Gnl e iniezioni in stoccaggio Staffetta gas - L'idroelettrico ai minimi del decennio spinge le centrali a gas (+25,3%) × Un forte rialzo della produzione termoelettrica, chiamata a compensare una produzione idroelettrica sui minimi dell'ultimo decennio, è il fattore alla base del rimbalzo dei consumi italiani di gas in maggio. È quanto emerge dal servizio mensile su domanda e offerta gas della Staffetta Quotidiana. La pagina contiene elaborazioni sui dati di Snam ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova