Fotovoltaico, Pas per 53 MW

Atti delle Regioni giovedì 4 giugno 2026 Fotovoltaico, Pas per 53 MWEolico, via libera a 40 MW La 647° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 28 maggio al 3 giugno × Sono solo 53 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas. Inoltre, si segnalano giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 40 MW.Quanto all’eolico, autorizzati 42 MW e giudizi di Via positivi per 49 MW.Dall’Emilia-Romagna segnaliamo la pubblicazione della legge sulle aree idonee e sei ordini del giorno in materia ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova