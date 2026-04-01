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Atti delle Regioni

Fotovoltaico, Pas per 53 MW
Eolico, via libera a 40 MW

La 647° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 28 maggio al 3 giugno

Atti delle Regioni
Sono solo 53 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas. Inoltre, si segnalano giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 40 MW.
Quanto all’eolico, autorizzati 42 MW e giudizi di Via positivi per 49 MW.
Dall’Emilia-Romagna segnaliamo la pubblicazione della legge sulle aree idonee e sei ordini del giorno in materia ...


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