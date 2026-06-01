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Leggi e Atti Amministrativi

Arera, che fine ha fatto l'aggiornamento del cruscotto delle gare gas

Leggi e Atti Amministrativi
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che, come quello che ci ha scritto lunedì (v. Staffetta 15/06), segue da vicino l'attività dell'Autorità di regolazione dell'energia e le reti e, alle osservazioni del primo sulle minute delle riunioni del Collegio, ...


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