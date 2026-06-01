Leggi e Atti Amministrativi mercoledì 17 giugno 2026 Arera, che fine ha fatto l'aggiornamento del cruscotto delle gare gas × Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che, come quello che ci ha scritto lunedì (v. Staffetta 15/06), segue da vicino l'attività dell'Autorità di regolazione dell'energia e le reti e, alle osservazioni del primo sulle minute delle riunioni del Collegio, ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova