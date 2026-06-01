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Ricerca e Produzione Idrocarburi

Upstream Libia, Noc firma accordi petroliferi

Nell'ambito del bid round assegnato in febbraio scorso. Intese con Eni, QatarEnergy, Repsol, Mol e Turkish Petroleum

Ricerca e Produzione Idrocarburi
La National Oil Corporation (Noc) ha siglato tre importanti accordi di esplorazione e produzione con società internazionali, tra cui l’italiana Eni. E' quanto si legge sulla newsletter Airl Ghibli. Le intese rappresentano il passo operativo successivo alle aggiudicazioni della gara internazionale 2025 di febbraio...


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