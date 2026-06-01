Ricerca e Produzione Idrocarburi giovedì 18 giugno 2026 Upstream Libia, Noc firma accordi petroliferi Nell'ambito del bid round assegnato in febbraio scorso. Intese con Eni, QatarEnergy, Repsol, Mol e Turkish Petroleum × La National Oil Corporation (Noc) ha siglato tre importanti accordi di esplorazione e produzione con società internazionali, tra cui l’italiana Eni. E' quanto si legge sulla newsletter Airl Ghibli. Le intese rappresentano il passo operativo successivo alle aggiudicazioni della gara internazionale 2025 di febbraio... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova