Politica energetica internazionale giovedì 18 giugno 2026 Hormuz, Trump e Pezeshkian firmano l’intesa Il testo completo del memorandum in quattordici punti × Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo iraniano, Masoud Pezeshkian, hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa ieri sera, mercoledì 17 giugno, dopo 109 giorni dal 28 febbraio, quando è iniziata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Trump lo ha firmato durante una cena a Versailles con il presidente fran... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova