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Politica energetica internazionale

Hormuz, Trump e Pezeshkian firmano l’intesa

Il testo completo del memorandum in quattordici punti

Politica energetica internazionale
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo iraniano, Masoud Pezeshkian, hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa ieri sera, mercoledì 17 giugno, dopo 109 giorni dal 28 febbraio, quando è iniziata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Trump lo ha firmato durante una cena a Versailles con il presidente fran...


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