Energia Elettrica giovedì 18 giugno 2026 Terna, il rapporto mensile di maggio Consumi +2,1% a 24,8 TWh trainati dall'industria energivora (+5%). Rinnovabili al 52,8%, vola il solare (+19,3%), tonfo dell'idroelettrico (-38,5%) × Terna ha pubblicato il rapporto mensile sul sistema elettrico di maggio, che conferma le indicazioni dei dati preliminari (v. Staffetta 01/06): la domanda è in aumento del 2,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno a 24,8 TWh, con le fonti rinnovabili che hanno... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova