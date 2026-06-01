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Energia Elettrica

Terna, il rapporto mensile di maggio

Consumi +2,1% a 24,8 TWh trainati dall'industria energivora (+5%). Rinnovabili al 52,8%, vola il solare (+19,3%), tonfo dell'idroelettrico (-38,5%)

Energia Elettrica
Terna ha pubblicato il rapporto mensile sul sistema elettrico di maggio, che conferma le indicazioni dei dati preliminari (v. Staffetta 01/06): la domanda è in aumento del 2,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno a 24,8 TWh, con le fonti rinnovabili che hanno...


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