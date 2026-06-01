Politica energetica nazionale martedì 23 giugno 2026 di V.R. Argirò e la soluzione francese sull’idroelettrico Il vice presidente di Elettricità Futura a margine del workshop PD: “buona notizia, scenario positivo per l’Italia. Scorretto dire che il nucleare abbassa il prezzo delle bollette” × Giuseppe Argirò, a.d. di Cva e vicepresidente dell’associazione confindustriale Elettricità Futura con delega all’idroelettrico, è stato l’unico imprenditore invitato da Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 2030 del Partito Democratico, a fare parte del tavolo dei relatori e non a intervenire nella se... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova