Torna alla sezione Ambiente e Sicurezza venerdì 3 luglio 2026 di Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi La crisi della plastica: quale via d’uscita? Economia circolare, economia reale × Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo, Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi esaminano la grave crisi della filiera delle materie plastiche. Le risposte individuate ad oggi dalla politica (aumento delle esportazioni, maggiore ricorso alla termovalorizzazione ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova