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STAFFETTA QUOTIDIANA

di Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi

La crisi della plastica: quale via d’uscita?

Economia circolare, economia reale

Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo, Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi esaminano la grave crisi della filiera delle materie plastiche. Le risposte individuate ad oggi dalla politica (aumento delle esportazioni, maggiore ricorso alla termovalorizzazione ...


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