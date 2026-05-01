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Ambiente e Sicurezza

di Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi

I sistemi di deposito degli imballaggi, un quadro diversificato nell’UE

Economia circolare, economia reale

Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo, Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi presentano una rassegna internazionale sui sistemi di deposito e restituzione degli imballaggi, nell’ambito di una spinta al riuso piuttosto che al riciclo impressa dal Regolamento U...


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