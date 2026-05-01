Ambiente e Sicurezza venerdì 5 giugno 2026 di Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi I sistemi di deposito degli imballaggi, un quadro diversificato nell’UE Economia circolare, economia reale × Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo, Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi presentano una rassegna internazionale sui sistemi di deposito e restituzione degli imballaggi, nell’ambito di una spinta al riuso piuttosto che al riciclo impressa dal Regolamento U... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova