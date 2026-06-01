Trasporti venerdì 26 giugno 2026 di L.M.P. e C.M. Auto, la transizione avanza ed è cinese: i costruttori europei arretrano Cronologia settimanale della mobilità 22-26 giugno × I dati Acea di maggio indicano che un'auto su cinque venduta in Europa è 100% elettrica, quota salita dal 15,3% di un anno fa. Se si contano anche le ibride ricaricabili, la quota sfiora il 30% (un anno fa era al 23,6%). L'elettrificazione del mercato europeo procede, dunque: il problema è che a guadagnarne non sono i costruttori europei. Al contr... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova