Trasporti venerdì 19 giugno 2026 di L.M.P. e C.M. Auto, se i mercati scommettono contro i costruttori europei Cronologia settimanale della mobilità 15-19 giugno × Una settimana dopo la lettera di Volkswagen, Stellantis e Renault al Parlamento europeo per chiedere regole “Made in Europe” più stringenti, il Financial Times rivela che gli hedge fund stanno scommettendo pesantemente contro il debito e le azioni degli stessi costruttori che quella lettera l'hanno firmata (più BMW e Mercedes-Benz). Il quotidiano ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova