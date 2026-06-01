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STAFFETTA QUOTIDIANA
Trasporti

di L.M.P. e C.M.

Auto, se i mercati scommettono contro i costruttori europei

Cronologia settimanale della mobilità 15-19 giugno

Una settimana dopo la lettera di Volkswagen, Stellantis e Renault al Parlamento europeo per chiedere regole “Made in Europe” più stringenti, il Financial Times rivela che gli hedge fund stanno scommettendo pesantemente contro il debito e le azioni degli stessi costruttori che quella lettera l'hanno firmata (più BMW e Mercedes-Benz). Il quotidiano ...


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