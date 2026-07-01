Fotovoltaico, via libera a 122 MW

Torna alla sezione Atti delle Regioni giovedì 30 luglio 2026 Fotovoltaico, via libera a 122 MWBatterie, autorizzati 88 MW La 655° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 23 al 29 luglio × Sono 122 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 36 MW.Quanto all’eolico, autorizzati 76 MW e giudizi di Via positivi per 30 MW.Sulle batterie, autorizzazioni per 88 MW.In evidenza dal Piemonte l’approvazione del... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova