Di nuovo in peggioramento lo “stacco Italia” della benzina e in miglioramento quelli dei gasoli. In base all'elaborazione Unem (ex UP) dei dati Ue, nell'ultima rilevazione di novembre, relativa al 30 novembre, lo stacco in meno della benzina rispetto alla media Ue si è ristretto rispetto al 23 novembre di 1 millesimo da -20 a -19, mentre quello i ...

© Riproduzione riservata