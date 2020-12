Dopo quattro giorni di discussioni, l'OpecPlus ieri ha raggiunto l'accordo su come aumentare gradualmente la produzione nel 2021, cioè dal prossimo mese. I paesi produttori si sono accordati per aumentare la produzione di 500.000 b/g da gennaio 2021, con incontri plenari mensili per valutare gli sviluppi della situazione in modo costante, che si te ...

© Riproduzione riservata